Были времена, когда Lincoln Continental оснащали дизельным двигателем BMW

Вы знали, что автомобили Lincoln оснащались двигателями BMW? И это был дизель! Lincoln и дизель? Именно: в 1984-85 годах модели Continental и Mark VII можно было приобрести с 2,4-литровым шестицилиндровым дизелем немецкого производства.
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