Зеленский назвал спектаклем приглашение Трампа на Дне Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции заявил, что желание российского лидера Владимира Путина видеть президента США Дональда Трампа на Дне Победы 9 мая в Москве является "спектаклем".
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