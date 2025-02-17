И накормить, и вылечить: Рустам Гатин из Челнов третий год помогает жителям Лисичанска

Давно уже нет нужды представлять в Лисичанске Рустама Гатина. Волонтерский проект предпринимателя и благотворителя из Набережных Челнов «Полевая кухня» стал настоящим спасением для тысяч жителей прифронтового города, регионом-шефом которого является Республика Татарстан.
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