И накормить, и вылечить: Рустам Гатин из Челнов третий год помогает жителям Лисичанска

Давно уже нет нужды представлять в Лисичанске Рустама Гатина. Волонтерский проект предпринимателя и благотворителя из Набережных Челнов «Полевая кухня» стал настоящим спасением для тысяч жителей прифронтового города, регионом-шефом которого является Республика Татарстан.