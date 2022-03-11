Газизов проиграл суд «Спартаку». Он требовал признать увольнение незаконным

Суд отказал Шамилю Газизову в признании его увольнения из «Спартака» незаконным. Об этом сообщила представитель московского клуба Елена Чачуа.

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