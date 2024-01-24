БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

"Потанцуем, шкуры!" Бандиты, избившие Z-бойца, вышли на свободу

"Потанцуем, шкуры!" Бандиты, избившие Z-бойца, вышли на свободу

Пока сайт работает,  добавлю эту статью с КОНТА. Про такое просто нельзя молчать. Это ждёт скоро всю Россию, если их не остановить.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Настала пора переселения всех азеров в гетто. Комендантский час. Группами не собираться, территорию гетто не покидать. За любую провинность сдирать шкуру с жопы. В качестве трудовой повинности - ручное плетение маскировочных сетей, ручной же пошив рабочей одежды. С зарплаты удерживать 50%. Все банковские счета арестовать.
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7 час.
ВЛ
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Мочить их без разбора
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Где Бастрыкин???!!! Черные совсем охренели?!!!
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