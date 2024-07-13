Читаемость номерных знаков строго контролируется инспекторами ГАИ

Летом инспекторы ГИБДД следят за чистотой номерных знаков транспортных средств. Если зимой или в межсезонье на дорогах слишком много грязи, водителю простят неудовлетворительное состояние номера, а летом не сделают никаких поблажек.
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