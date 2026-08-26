Правительство утвердило меры по поддержке пострадавших селлеров Wildberries

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении отсрочки по уплате некоторых налогов и страховых взносов для предпринимателей, которые понесли ущерб из-за атак БПЛА на склады РВБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии