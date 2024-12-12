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Боевики в Сирии встретили стрельбой колонну российских войск

Боевики в Сирии встретили стрельбой колонну российских войск

Пришедшие к власти в Сирии боевики террористических формирований продолжают праздновать свою победу. В Сети появляется все больше видеосвидетельств расправ террористов над военнослужащими армии Асада и мирным населением.

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