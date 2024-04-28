Рублёв победил Давидович-Фокину в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде, отыгравшись с 0:5 на тай-брейке

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В матче третьего круга Рублёв, восьмая ракетка мира из России, победил испанца Алехандро Давидович-Фокину, располагающегося на 28-й строчке мирового рейтинга ATP.
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