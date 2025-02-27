Нагрузку на педагогов снизят

С марта также вступит в силу закон, который поможет снизать нагрузку на педагогов. Работники вузов и учреждений среднего профессионального образования будут подготавливать документы только по конкретному списку.
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