На Кубани к 2025 году создадут автотуристический кластер

Проект автотуристического кластера, расположенного в Краснодарском каре на пересечении Армавирского, Новокубанского и Успенского муниципалитетов, ожидается реализовать к 2025 году, сообщила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова, 24 июля передает «РБК Краснодар».