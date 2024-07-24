На Кубани к 2025 году создадут автотуристический кластер

Проект автотуристического кластера, расположенного в Краснодарском каре на пересечении Армавирского, Новокубанского и Успенского муниципалитетов, ожидается реализовать к 2025 году, сообщила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова, 24 июля передает «РБК Краснодар».
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