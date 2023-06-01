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Главы МИД стран НАТО обсудят сдерживание и оборону

Главы МИД стран НАТО обсудят сдерживание и оборону

Министры иностранных дел стран-членов НАТО на неформальной встрече в Норвегии в четверг, 1 июня, обсудят решения в области сдерживания и обороны Альянса.

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