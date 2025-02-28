БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

35 лет назад в республиках Средней Азии был развязан геноцид русского народа

35 лет назад в республиках Средней Азии был развязан геноцид русского народа

https://vk.com/public215227974 35 лет назад в республиках Средней Азии был развязан геноцид русского народа 12 февраля 2025 года исполнилось 35 лет со дня массовых беспорядков в Таджикистане, которые положили начало геноциду русского населения и жестоким гонениям на русских людей в республиках Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Elena
Не забудем и не простим. Всех мигрантов из Средней Азии - вон из России!
Ответить
1 д.
наверх