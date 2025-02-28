https://vk.com/public215227974 35 лет назад в республиках Средней Азии был развязан геноцид русского народа 12 февраля 2025 года исполнилось 35 лет со дня массовых беспорядков в Таджикистане, которые положили начало геноциду русского населения и жестоким гонениям на русских людей в республиках Средней Азии.