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Регионы России

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Трамп поддержал использование сирийского маршрута для транспортировки нефти как альтернативы Ормузскому проливу

Трамп поддержал использование сирийского маршрута для транспортировки нефти как альтернативы Ормузскому проливу

Бывший президент США Дональд Трамп выразил поддержку возможности использования сирийского маршрута для транспортировки нефти, рассматриваемого как альтернатива Ормузскому проливу.

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