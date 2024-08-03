Хозяева Airbnb бьют тревогу: гости втайне занимаются майнингом!

В шокирующем инциденте, который пронесся по сообществу Airbnb, хозяйка Эшли оказалась втянута в финансовый спор после того, как гости использовали ее жилье для майнинга криптовалют, в результате чего она получила непомерный счет за электричество в размере 1500 долларов.