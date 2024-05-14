Мейвезер проведет выставочный бой против Ортиса (Сальвадор Родригес)

Об этом рассказал журналист Сальвадор Родригес. «Мне сообщили, что Мейвезер в скором времени анонсирует выставочный поединок против Виктора Ортиса, который состоится 24 августа на арене «Пласа Мексико», – написал Родригес в социальных сетях.