Вскрыты подробности тайных операций американских нефтяных компаний на фоне войны.

В западных СМИ назревает скандал: вдруг выяснилось, что именно из-за секретных операций американских нефтяных компаний и их союзников в Ормузском проливе повышается и удерживается нынешняя цена – мировая! - на нефть.
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