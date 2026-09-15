Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вскрыты подробности тайных операций американских нефтяных компаний на фоне войны.

Вскрыты подробности тайных операций американских нефтяных компаний на фоне войны.

В западных СМИ назревает скандал: вдруг выяснилось, что именно из-за секретных операций американских нефтяных компаний и их союзников в Ормузском проливе повышается и удерживается нынешняя цена – мировая! - на нефть.

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