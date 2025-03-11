В Искитиме закрывается касса по продаже билетов на автовокзале

Сайт Новосибирского автовокзала сообщил о закрытии кассы в Южном микрорайоне Искитима. Это известие вызвало массу вопросов о продаже билетов, посадке и высадке пассажиров следующих здесь транзитных автобусов как междугороднего, так и международного сообщений.
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