В Искитиме закрывается касса по продаже билетов на автовокзале

Сайт Новосибирского автовокзала сообщил о закрытии кассы в Южном микрорайоне Искитима. Это известие вызвало массу вопросов о продаже билетов, посадке и высадке пассажиров следующих здесь транзитных автобусов как междугороднего, так и международного сообщений.