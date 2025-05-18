«Винодельческая держава»: эксперт рассказал о перспективах виноделия в России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» За последние десять лет винодельческая отрасль в России демонстрирует стремительное развитие, и, несмотря на то, что великие вина пока не созданы, страна может гордиться своими уникальными сортами винограда.
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