5 вещей, которые должна знать моя дочь, чтобы ей никогда не сделал больно мужчина

Психолог-и-ЯПолитика5 вещей, которые должна знать моя дочь, чтобы ей никогда не сделал больно мужчина Я пережила изнасилование. С тех пор прошло много лет. Я уже счастлива в браке и у меня есть 5-летняя дочь.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKrisСиди дома и не показывай свой нос, береги свой "храм"...Михаил_Если "Обещания можно менять, если человек не заслуживает их исполнения", то не следует требовать и от мужчины исполнения его обещаний, если тот посчитает тебя не заслуживающей их исполнения. Ну, например, пообещал жениться, а потом вдруг заметил, что претендентка в жёны не заслуживает стать его женой.Евгения ШпиндовскаяЖЕНЩИНА ЯВНО НЕ ИЗЛЕЧИЛАСЬ ПОСЛЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ, НЕСМОТРЯ НА МНОЖЕСТВО ПРОШЕДШИХ ЛЕТ. ЖАЛЬ ДОЧЬ, ЕСЛИ ОНА СМОЖЕТ УБЕДИТЬ ЕЕ ЖИТЬ ПО ЯКОБЫ ВЫСТРАДАННЫМ ЕЙ САМОЙ ПОСТУЛАТАМ.KrisПохоже на то ..Kris"Это нормально — одеваться сексуально и ценить свое тело. Даже если ты будешь ходить голой, никто не имеет право изнасиловать тебя. Твое тело священно, и только ты решаешь, с кем его делить и как. " Если будешь ходить голой , это провокация чистой воды , а потом не удивляйся почему затащили в кусты, а кто насилует он обычно не спрашивает твое "да" или" нет" .. Мозгов побольше , и все будет хорошо..Комментировать
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