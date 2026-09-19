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«Странно» - президент РПЛ о слухах на запрет Мостовому играть против «Зенита» в старте «Локомотива»

«Странно» - президент РПЛ о слухах на запрет Мостовому играть против «Зенита» в старте «Локомотива»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию вокруг игрового времени полузащитника «Локомотива» Андрея Мостового в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

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