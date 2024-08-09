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США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $125 миллионов

США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $125 миллионов

Администрация США выделила Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу, 9 августа.

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