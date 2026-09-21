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Регион 29

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С подрядчика в Нарьян-Маре взыскали 6,1 млн рублей за фиктивный опыт дорожных работ

С подрядчика в Нарьян-Маре взыскали 6,1 млн рублей за фиктивный опыт дорожных работ

Прокуратура оспорила результаты аукциона после того, как выяснилось, что предприниматель подтвердил опыт содержания дорог договором на ремонт сетей тепло- и водоснабжения.

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