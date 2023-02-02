Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

У ряда команд «Ф-1» «есть проблемы» со стилем управления президента ФИА бен Сулайема (Sky Sport)

Между ФИА и командами «Формулы-1» существуют трения. Ранее серия высказала свое недовольство высказываниями президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема по поводу стоимости «Ф-1».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх