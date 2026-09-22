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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Некоторые иностранцы пересидели в «Зените». Нужна свежая кровь, перезагрузка». Адиев о сине-бело-голубых

Магомед Адиев считает, что «Зенит» должен расстаться с некоторыми легионерами. После 9 туров петербуржцы занимают в РПЛ пятое место.

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