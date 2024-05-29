Жилые комплексы построят на Родниковой улице

В районе Солнцево на западе столицы возведут жилые комплексы по программе реновации. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.