Как курский нарыв превратить в разгромный котел для ВСУ Как говорит известная пословица, если судьба подарила тебе лимон, сделай из него лимонад.
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Как курский нарыв превратить в разгромный котел для ВСУ Как говорит известная пословица, если судьба подарила тебе лимон, сделай из него лимонад.
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