Боррель призвал отвергнуть возможное соглашение по Украине между Россией и США

Глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель считает необходимым отвергнуть договоренности об урегулировании украинского конфликта, если их выработают Россия и Соединенные Штаты без участия ЕС и Украины.
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