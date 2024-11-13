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Боррель призвал отвергнуть возможное соглашение по Украине между Россией и США

Боррель призвал отвергнуть возможное соглашение по Украине между Россией и США

Глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель считает необходимым отвергнуть договоренности об урегулировании украинского конфликта, если их выработают Россия и Соединенные Штаты без участия ЕС и Украины.

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АндрейБорков
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