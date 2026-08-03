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ТАСС

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Добровольцы Южной группировки за неделю тараном сбили более 10 дронов ВСУ

Добровольцы Южной группировки за неделю тараном сбили более 10 дронов ВСУ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Добровольческого корпуса Южной группировки войск за неделю уничтожили воздушным тараном более 10 тяжелых беспилотников ВСУ.

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