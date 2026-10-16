В Севастополе 18 и 19 октября ожидаются очень сильный дождь и ветер до 25 м/с.С 18 по 19 октября в Севастополе ожидается очень сильный дождь, ветер усилится до 20-25 м/с.
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