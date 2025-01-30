Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Квартальная прибыль Meta превысила прогнозы Уолл-стрит

Квартальная прибыль Meta превысила прогнозы Уолл-стрит

Компания Meta (признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) отчиталась о прибыли за четвертый квартал, которая превзошла средние ожидания аналитиков Уолл-стрит, однако прогнозирует замедление роста выручки в текущем квартале и заявляет, что расходы в 2025 году будут расти быстрее, чем в прошлом году, передает Yahoo! Finance.

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