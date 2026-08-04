Российские «неквалы» вывели из фондов облигаций почти 90 млрд в июле 2026 года

В июле этого года российские неквалифицированные инвесторы вывели из фондов облигаций 88,9 млрд рублей, что стало наибольшим оттоком из инструмента в номинальном выражении за всю историю наблюдений с 1998 года.
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