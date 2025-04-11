Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ъ: продажи крепкого спиртного в России упали на 10-12% в январе-марте

Ъ: продажи крепкого спиртного в России упали на 10-12% в январе-марте

Суммарные объемы продаж крепкого алкоголя в России в январе - марте сократились в среднем на 10-12% относительно аналогичного периода предыдущего года в зависимости от категории, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщения независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх