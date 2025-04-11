Ъ: продажи крепкого спиртного в России упали на 10-12% в январе-марте

Суммарные объемы продаж крепкого алкоголя в России в январе - марте сократились в среднем на 10-12% относительно аналогичного периода предыдущего года в зависимости от категории, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщения независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина.
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