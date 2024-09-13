Пока вы спали: тревога Запада из-за заявления Путина и обещание Трампа

sorsw

Дурацкая выдумка о "матери" или "отце" городов русских. "Киев" появился как гостиничное поселение у Печерской (Пещерной) Лавры, поскольку паломники хотели и есть, и пить, да и жить где-то надо было. Владельцы гостиниц наживались и развивали город... И не более того... Всё это написано и известно и город понятен...