Пока вы спали: тревога Запада из-за заявления Путина и обещание Трампа

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
Там враги! С врагами поступают...
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13 час.
sorsw
Дурацкая выдумка о &quot;матери&quot; или &quot;отце&quot; городов русских. &quot;Киев&quot; появился как гостиничное поселение у Печерской (Пещерной) Лавры, поскольку паломники хотели и есть, и пить, да и жить где-то надо было. Владельцы гостиниц наживались и развивали город... И не более того... Всё это написано и известно и город понятен...
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13 час.
АМ
Алиса Майская
А бюджет вы будете пополнять своими налогами?
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10 час.

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