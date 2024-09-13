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Пока вы спали: тревога Запада из-за заявления Путина и обещание Трампа
Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
Там враги! С врагами поступают...
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13 час.
sorsw
Дурацкая выдумка о "матери" или "отце" городов русских. "Киев" появился как гостиничное поселение у Печерской (Пещерной) Лавры, поскольку паломники хотели и есть, и пить, да и жить где-то надо было. Владельцы гостиниц наживались и развивали город... И не более того... Всё это написано и известно и город понятен...
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13 час.
АМ
Алиса Майская
А бюджет вы будете пополнять своими налогами?
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10 час.
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