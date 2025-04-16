В Суд - за правовыми знаниями

11 апреля в здании Суда Бобруйского района и г.Бобруйска состоялось информационно-профилактическое мероприятие, в котором приняли участие учащиеся I-II курсов ГУО ´Бобруйскийгосударственный механико-технологическийколледж´, многие из которых находятся на различных формах контроля.