Вместо мобилизации: новые правила воинской службы

Александр Макеев

В КНДР самая многочисленная армия на Земле. А населения во много раз меньше чем в России. И служба в армии КНДР это очень почётно, желательно для многих. В России количество военнослужащих всех силовых структур (за вычетом всяких ЧОПов) должно быть не меньше 5 миллионов человек, лучше 7-8 миллионов. Но надо чтобы большинство военнослужащих функционировали как в Израиле. Как правило, ночевали бы дома, а не в казарме. И личное оружие всегда имели бы при себе, вместе с боекомплектом. И вообще, России я должна перейти в мобилизационный режим быта, работы, обороны, как в Израиле и КНДР! 😇 И никаких уголовных правил не должно быть в российской армии. Никакой неуставщины, никакой дедовщины. За такие действия виновных карать конфискацией всего их имущества и заключением на сроки от 10 до 25 лет. С отбыванием срока на трудовом фронте, либо в штрафные роты на сроки в 5-7 лет и искупление кровью в атаках на врагов России.