Страна и люди

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УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ: КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ВСЕМИРНЫЙ ГОЛОД 2023 ГОДА

УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ: КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ВСЕМИРНЫЙ ГОЛОД 2023 ГОДА

ФОТО: DISCHA-AS/ SHUTTERSTOCK.COM МИХАИЛ МЕЛЬНИКОВ А что, если Россию и Украину стравили между собой с единственной целью – оставить без хлеба бедные страны и избавить уважаемых господ от ненужных ртов? Звучит безумно, но факты – упрямые ребята.

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