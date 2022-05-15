УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ: КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ВСЕМИРНЫЙ ГОЛОД 2023 ГОДА

ФОТО: DISCHA-AS/ SHUTTERSTOCK.COM МИХАИЛ МЕЛЬНИКОВ А что, если Россию и Украину стравили между собой с единственной целью – оставить без хлеба бедные страны и избавить уважаемых господ от ненужных ртов? Звучит безумно, но факты – упрямые ребята.