Французы оставляют россиян без шампанского

Французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) проинформировал своих российских партнеров, что намерен прекратить экспорт шампанского (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и другие) в Россию.
Французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) проинформировал своих российских партнеров, что намерен прекратить экспорт шампанского (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и другие) в Россию.
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