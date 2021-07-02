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Французы оставляют россиян без шампанского

Французы оставляют россиян без шампанского

Французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) проинформировал своих российских партнеров, что намерен прекратить экспорт шампанского (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и другие) в Россию.

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