В Югре стрелявший в ребенка подросток избежал колонии

ПЫТЬ-ЯХ, 20 сентября, ФедералПресс. Весной этого года 16-летний подросток-мигрант выстрелил из пневматического пистолета в бедро несовершеннолетнего незнакомого мальчика из-за замечания о его неадекватном поведении.
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