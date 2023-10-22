У Кристиана Хорнера возникли вопросы к стратегии Mercedes

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер объяснил, почему его команда не рассматривала стратегию с одной остановкой, и рассказал о проблемах с машиной Макса Ферстаппена.
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