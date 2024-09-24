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Shaman вернул в бюджет Ставрополья 15,3 млн рублей за отмененный концерт

Shaman вернул в бюджет Ставрополья 15,3 млн рублей за отмененный концерт

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, вернул в бюджет Ставропольского края более 15,3 млн рублей за несостоявшееся выступление на Дне города и края, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на постановление прокуратуры.

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