Shaman вернул в бюджет Ставрополья 15,3 млн рублей за отмененный концерт

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, вернул в бюджет Ставропольского края более 15,3 млн рублей за несостоявшееся выступление на Дне города и края, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на постановление прокуратуры.
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