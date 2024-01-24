Верхняя одежда для женщин 40-50 лет: 10 стильных и практичных идей

Верхняя одежда всегда играет большую роль в гардеробе современной дамы. Вне зависимости от возраста каждая женщина выбирает себе на определённый сезон модель верхней одежды, которая отличается универсальностью, практичностью, но при этом выглядит стильно и привлекательно.