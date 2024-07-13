НАТО — Украине: "Мы бы вас приняли, но очень боимся России…"

© AP Photo / Yves Herman Вашингтонский саммит НАТО категорически отличается от прежних. Год назад в Вильнюсе царило ощущение, что еще немного, еще чуть-чуть — и широко анонсированный контрнаступ ВСУ переломит ситуацию в пользу Украины.
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