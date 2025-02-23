Иван Грачев: «Трамп мог предложить России кинуть Китай, а Китаю – кинуть Россию»

9213 прочтений Украина Трампу «не шибко» важна, а вести переговоры он будет только с позиции силы «Наиболее допустимый вариант, на мой взгляд, — это то, что по истечении времени, которое Трамп отводит на помощь Украине, Штаты заявят, что договориться с Россией не удалось, что она не соглашается на хорошую сделку и в связи с этим американцы вводят дополнительные санкции по нефти и газу», — считает главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев.
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