Новак Джокович: «Алькарас – главный фаворит «Ролан Гаррос», несмотря на то, что у него один «Большой шлем», а у меня – 22»

«Потому что он первая ракетка мира и выиграл в этом сезоне крупные грунтовые титулы. Так что сейчас он главный фаворит, несмотря на то, что у него один «Большой шлем», а у меня – 22.
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