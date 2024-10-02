Сотрудниками полиции Адыгеи задержан житель Краснодара за кражу денежных средств, пожертвованных храму в городе Майкопе

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по городу Майкопу задержан подозреваемый в краже денежных средств из Михайловского храма, расположенного на территории строящегося Свято-Успенского кафедрального собора.
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