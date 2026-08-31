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ФедералПресс

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До шести лет тюрьмы: в России ужесточили наказание для дропперов

До шести лет тюрьмы: в России ужесточили наказание для дропперов

МОСКВА, 31 августа, ФедералПресс. Российские банки усилили борьбу с дропперами – людьми, которые предоставляют свои карты и счета для проведения незаконных финансовых операций.

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