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ТАСС

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В генконсульстве РФ в Бонне открыли памятную доску в честь посла СССР Квицинского

В генконсульстве РФ в Бонне открыли памятную доску в честь посла СССР Квицинского

БОНН /Германия/, 4 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия памятной доски, приуроченной к 90-летию со дня рождения известного советского германиста, посла СССР в ФРГ Юлия Квицинского (1936-2010), состоялась в генеральном консульстве РФ в Бонне.

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