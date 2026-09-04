В генконсульстве РФ в Бонне открыли памятную доску в честь посла СССР Квицинского

БОНН /Германия/, 4 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия памятной доски, приуроченной к 90-летию со дня рождения известного советского германиста, посла СССР в ФРГ Юлия Квицинского (1936-2010), состоялась в генеральном консульстве РФ в Бонне.
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