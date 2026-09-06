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Галактионов об 1:0 с «Балтикой»: «Наиважнейшие очки, наиважнейшая победа. Ребята большие красавцы. Благодарность им за то, что были дисциплинированными, бились, пластались»

Главный тренер « Локомотива »  Михаил Галактионов высказался о победе над «Балтикой» в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:0).

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