"Пела на дне рождения Кадырова, после осудила Россию, теперь вот снова ностальгия одолела", - Ротару не прочь посетить РФ
Politiki.net
Не писал про певицу Софию Ротару более года, хотя надо признаться поводы были.
Комментарии
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То жопу лижут, то дерьмом мажут!
это не ностальгия ..деньги нужны и для себя , она привыкла жить на широкую ногу , на сына и его вылупков , ну и для всу.. .. и потом почему у Кадырова ? 😂😂😂 Он и не знает кто такая эта цыганка-молдованка-хуторянка- горянка эта ротару? ))))) Не приглашал он её, у него своя музыка и из Эмиратов и Катара , Татарстана , он эту злобную грымзу никогда не приглашал и не пригласит)))) Пусть спивает где желает )))))
Жаба заела, когда её гостиницу отобрали? Может она и посетит Россию, но уже не в этой жизни.
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