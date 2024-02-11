"Пела на дне рождения Кадырова, после осудила Россию, теперь вот снова ностальгия одолела", - Ротару не прочь посетить РФ

Александр Глущенко

это не ностальгия ..деньги нужны и для себя , она привыкла жить на широкую ногу , на сына и его вылупков , ну и для всу.. .. и потом почему у Кадырова ? 😂😂😂 Он и не знает кто такая эта цыганка-молдованка-хуторянка- горянка эта ротару? ))))) Не приглашал он её, у него своя музыка и из Эмиратов и Катара , Татарстана , он эту злобную грымзу никогда не приглашал и не пригласит)))) Пусть спивает где желает )))))