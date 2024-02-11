Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Пела на дне рождения Кадырова, после осудила Россию, теперь вот снова ностальгия одолела", - Ротару не прочь посетить РФ

"Пела на дне рождения Кадырова, после осудила Россию, теперь вот снова ностальгия одолела", - Ротару не прочь посетить РФ

Politiki.net Не писал про певицу Софию Ротару более года, хотя надо признаться поводы были.

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Комментарии
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Вячеслав Нецветаев
То жопу лижут, то дерьмом мажут!
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10 час.
Александр Глущенко
это не ностальгия ..деньги нужны  и для себя , она привыкла жить на широкую ногу , на сына и его вылупков , ну и  для всу.. .. и потом почему у Кадырова ? 😂😂😂 Он и не знает кто такая эта цыганка-молдованка-хуторянка- горянка эта ротару? ))))) Не приглашал он её, у него своя музыка и из Эмиратов и Катара , Татарстана , он эту злобную грымзу никогда не приглашал и не пригласит)))) Пусть спивает где желает )))))
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10 час.
TG
Tamara Goncharuk
Жаба заела, когда её гостиницу отобрали? Может она  и посетит Россию, но уже не в этой жизни.
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9 час.

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